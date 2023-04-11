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Школьники республики готовятся к конкурсу по робототехнике

Школьники республики готовятся к конкурсу по робототехнике

11.04.2023 | 16:11
Едет по линии, или, другими словами, балансирует… Робот так и называется – «балансирующий», и его задача – преодолеть заданный маршрут за кратчайший промежуток времени, при этом не упасть и не сойти с дистанции. Что ему и удалось на чемпионате СКФО Robo-Shows, который проходил в Грозном в конце марта. В номинации «Гонки балансирующих роботов» Артур Дзахмишев стал победителем. Задача следующего уровня – чтобы робот объезжал препятствия... Подобный механизм легко можно приспособить в быту или использовать в промышленности, утверждает Роман Комиссаров. Он участвовал в чемпионате в номинации «Шагающий робот». Алим Мамхегов и Владислав Грицунов на грозненском чемпионате заняли третье место в номинации «Большое путешествие». Представили механизм, способный устранять препятствия на своем пути. Секреты робототехники все они постигают на занятиях в детском технопарке «Кванториум», который работает в четвертой гимназии. Самый юный воспитанник «Кванториума» Рустам Гусулаев вдохнул жизнь в целый город и, по его словам, добавил в проект сервисы, которые помогут людям вести здоровую счастливую жизнь. Рустам победил в одной из номинаций конкурса по робототехнике «Думай как инженер». Он проходил в КБГУ в феврале этого года. В этом же состязании успешно выступили еще несколько гимназистов… Сейчас они доводят до совершенства своих роботов-призеров и готовятся к новым интеллектуальным баталиям. Следующее испытание – олимпиада «Прорыв в Роботронию», которая состоится в Кабардино-Балкарском госуниверситете на новой неделе.   https://t.me/vestikbr
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