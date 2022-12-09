Школьники поселка Звездного присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Строки со словами поддержки они адресовали росгвардейцам, которые выполняют задачи вне пунктов постоянной дислокации.
Больше 70 детей приняли участие в акции. В письмах они благодарили защитников Отечества за подвиг и желали им скорейшего возвращения домой.
В этот же день председатель Совета ветеранов регионального подразделения Росгвардии Руслан Хужоков провел для учеников школы в Звездном «урок мужества». Приурочили беседу ко Дню Героев Отечества.
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