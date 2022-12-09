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Школьники поселка Звездного присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»

Школьники поселка Звездного присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»

09.12.2022 | 11:00
Школьники поселка Звездного присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Строки со словами поддержки они адресовали росгвардейцам, которые выполняют задачи вне пунктов постоянной дислокации. Больше 70 детей приняли участие в акции. В письмах они благодарили защитников Отечества за подвиг и желали им скорейшего возвращения домой. В этот же день председатель Совета ветеранов регионального подразделения Росгвардии Руслан Хужоков провел для учеников школы в Звездном «урок мужества». Приурочили беседу ко Дню Героев Отечества.   https://t.me/vestikbr
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