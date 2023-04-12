Школьники Нальчика запускали в небо собственные модели ракет в честь Дня космонавтики

Ракета молниеносно взлетает в небо… Юный конструктор, его наставник и близкие с волнением ждут результата. Модель Ибрагима Акбашева хорошо стартовала, набрала высоту, однако парашют не раскрылся. Это не повод горевать: есть над чем работать! Сами ракеты сделаны из бумаги и картона. Внутри – двигатели на порохе. У каждой – индивидуальный дизайн.
Все ракеты – результат кропотливой работы воспитанников «Солнечного города». Кому-то из юных конструкторов больше нравится сам процесс моделирования. Другие с нетерпением ждут момента, когда состоится запуск… Почти полсотни ребят представили судейской коллегии свои летательные аппараты, создавать которые их научила наставник – Эляна Науянис.
Из участников составили команды, ориентируясь на возраст и конструкторский опыт. Тем, кто набрал максимальное количество баллов на состязаниях в честь Дня космонавтики, вручили грамоты и памятные значки.
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