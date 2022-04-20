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Специалисты МЧС провели для школьников Нальчика урок по оказанию доврачебной помощи

Специалисты МЧС провели для школьников Нальчика урок по оказанию доврачебной помощи

20.04.2022 | 16:36
По легенде в разбитой легковушке – двое пострадавших после ДТП – с переломами конечностей и сотрясением мозга. Машина еще на месте условной аварии... Учения для нальчикских старшеклассников проводят специалисты чрезвычайного ведомства и управления ГИБДД. Подробный инструктаж с наглядными примерами… Разбирают весь алгоритм действий. Урок для подростков провел сотрудник Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы Андрей Смолин. По словам Смолина, если правильно действовать в первые 10 минут, число погибших в автоавариях уменьшится вполовину… Слаженно трудилась и группа спасателей МЧС. Разрезать машину гидравлическими ножницами, аккуратно, но максимально быстро извлечь из салона пострадавшего и передать его специалистам Центра медицины катастроф… Все что происходит на полигоне. И именно так действуют спасатели при реальном ДТП. Школьники смогли оценить их работу в непосредственной близости, когда выступали в роли водителей «Волги». Это первое практическое занятие в череде запланированных до конца года, рассказали организаторы. Они уверены: если знания преподносить легко и интересно, то материал усваивается быстрее. Следующие участники «живых» тренингов – студенты вузов и колледжей республики.
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