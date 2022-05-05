Школьники Нальчика поздравили участника ВОВ Дмитрия Мироненко с наступающим Днем Победы

В гости к ветерану… Ученики шестой нальчикской школы поздравили с наступающим Днем Победы участника боёв за освобождение Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков Дмитрия Мироненко. Окончание войны он застал в Иране. «Но сколько всего пришлось пережить до того дня», - признается фронтовик. Свой боевой путь Мироненко начинал в районе Эльхотовских ворот. Затем ожесточенные бои на Курпских высотах. На Ставрополье его тяжело ранило: рядом взорвалась граната. Далее госпиталь в Махачкале, а оттуда – после выздоровления – военнослужащего перебросили к Персидскому заливу, через который на фронт шли грузы от союзников. В марте 47-го он демобилизовался и вернулся домой. День, когда приехал на поезде в родную Котляревскую, до сих пор вспоминает с трепетом. После службы в армии больше 30 лет проработал на швейной фабрике. Дмитрий Мироненко награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденом Трудового Красного знамени. Сегодня, общаясь со школьниками, он обращается к ним с огромной просьбой – беречь мир от фашизма.