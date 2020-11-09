Школьники КБР в списке лидеров конкурса «Большая перемена»





Пять представителей Кабардино-Балкарии стали победителями Всероссийского конкурса среди старших школьников «Большая перемена». Финал состоялся в детском центре «Артек» в Крыму.

Конкурс называют самым масштабным для этой категории жителей страны. Его цель – дать возможность ученикам найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей». Сперва был дистанционный этап, затем очные полуфиналы, а в финал вышли 1200 человек. Все они работали над созданием города будущего по различным направлениям, среди которых образование, предпринимательство, волонтерство, здоровый образ жизни и другие. 11-классники, победившие в финале, получили по одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащимся 9-х и 10-х классов досталось 200 тысяч рублей каждому. По итогам конкурса «Большая перемена» в списки лидеров вошли юные жители Кабардино-Балкарии. Их имена назвали в Минпросвещении республики, которое занималось подготовкой участников. Это Мурат Абазов, Феликс Айбазов, Сабина Бетрозова, Танзиля Кулиева и Озермас Шиков. Сегодня в минпросвещения КБР состоится встреча с победителями «Большой перемены».