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Школьники КБР совершили велопоход в Тызыльское ущелье

Школьники КБР совершили велопоход в Тызыльское ущелье

20.06.2023 | 15:46
Спортивный двухколесный транспорт, рюкзаки за спиной и дождь, который не помеха для юных велосипедистов. Организатор похода – учитель   географии Юрий Гонгапшев – предусмотрел все: дождевики, каски… Был и медработник, сопровождающий детей на протяжении всего пути.   15 горных велосипедов и туристское снаряжение первая школа села Заюково получила по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Длина маршрута – 12 километров в одну сторону. У монумента при въезде в Кенделен участники экспедиции почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной. А после добрались до конечной точки –    Тызыльского ущелья, которым восхищаются как местные жители, так и туристы.  В этом месте   по всем правилам развели костер. Девушки остались у огня, а мужчины продолжили путешествие. В этом походе не ограничились только двухколесным транспортом! Школьники перебирались через реку Генделен на лошадях. Несмотря на бурное течение и небольшой дождь – всё безопасно у них уже были тренировочные походы. Один из   красивейших водопадов Тызыльского ущелья – Ал-суу – с дороги не увидишь: нужно перебраться через реку, а потом еще пройти пешком…  Эмоции школьников переполняли. Когда конники вернулись к костру, вся группа продолжила делиться впечатлениями от похода. Впереди у заюковских школьников   много планов –  посещать все новые и новые места, передвигаясь на горных велосипедах. https://t.me/vestikbr  
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