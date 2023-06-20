Школьники КБР совершили велопоход в Тызыльское ущелье

Спортивный двухколесный транспорт, рюкзаки за спиной и дождь, который не помеха для юных велосипедистов. Организатор похода – учитель географии Юрий Гонгапшев – предусмотрел все: дождевики, каски… Был и медработник, сопровождающий детей на протяжении всего пути. 15 горных велосипедов и туристское снаряжение первая школа села Заюково получила по федеральному проекту «Успех каждого ребенка».
Длина маршрута – 12 километров в одну сторону. У монумента при въезде в Кенделен участники экспедиции почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной. А после добрались до конечной точки – Тызыльского ущелья, которым восхищаются как местные жители, так и туристы. В этом месте по всем правилам развели костер. Девушки остались у огня, а мужчины продолжили путешествие.
В этом походе не ограничились только двухколесным транспортом! Школьники перебирались через реку Генделен на лошадях. Несмотря на бурное течение и небольшой дождь – всё безопасно у них уже были тренировочные походы.
Один из красивейших водопадов Тызыльского ущелья – Ал-суу – с дороги не увидишь: нужно перебраться через реку, а потом еще пройти пешком… Эмоции школьников переполняли.
Когда конники вернулись к костру, вся группа продолжила делиться впечатлениями от похода.
Впереди у заюковских школьников много планов – посещать все новые и новые места, передвигаясь на горных велосипедах.
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