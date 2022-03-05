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Школьники Кабардино-Балкарии создали трех роботов-спасателей

Школьники Кабардино-Балкарии создали трех роботов-спасателей

05.03.2022 | 22:37
Это робот по имени Валли. Его задача – обезопасить людей при чрезвычайных ситуациях. Создали его участники команды «РобоЧегем». Команда «РобоЧегем» - а это Резуан Килов и Салим Кадыкоев – заняла первое место в профильном конкурсе среди школьников, который организовал Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Антарес». Участники команды «РобоДарида» вышли на второе место. У них тоже свой робот-спасатель, и вполне функциональный. Черная линия – это путь, с которого не должен сходить робот, в то же время умеющий с легкостью преодолевать сложные повороты и препятствия. Третье место в состязании заняла команда «РобоМарвел». Две недели все участники корпели над созданием своих изобретений.
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