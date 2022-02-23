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Школьники Кабардино-Балкарии побывали на экскурсии в Центре кинологической службы МВД 

Школьники Кабардино-Балкарии побывали на экскурсии в Центре кинологической службы МВД 

23.02.2022 | 18:36
В честь Дня защитника Отечества, в рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» инспекторами по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик организована обзорная экскурсия для учащихся 5 классов МКОУ «Лицей №2». В Центре кинологической службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике школьники смогли подробно ознакомиться с работой специалистов-кинологов. Кинологи Центра рассказали о специфике их работы, участии служебных собак в предупреждении и раскрытии преступлений, пресечении административных правонарушений и охране общественного порядка. Полицейские продемонстрировали детям навыки послушания служебных собак, преодоления полосы препятствий, задержания преступников, обнаружения предметов по запаху, в том числе оружия и наркотиков. Специалисты-кинологи показали вольеры, где содержатся их питомцы и ветеринарную клинику, расположенную на территории Центра. Здесь врач-ветеринар регулярно проводит обязательный осмотр служебных собак, а для лечения животное помещают в изолятор, где оно содержится до полного выздоровления. Ребята поблагодарили организаторов и сотрудников кинологического Центра за интересную экскурсию и выразили надежду на скорую встречу.        
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