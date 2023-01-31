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Школьники Кабардино-Балкарии осваивают достижения современной науки в технопарке “Кванториум”

Школьники Кабардино-Балкарии осваивают достижения современной науки в технопарке “Кванториум”

31.01.2023 | 16:02
Оскар Поляков учится в пятом классе и, по его словам, робототехнику постигает уже не первый год. Будет ли его профессия связана с этим увлечением, пока не уверен, но определенных успехов уже достиг: по проекту Оскара была сконструирован робот Валли. В технопарке “Кванториум” Детской академии творчества “Солнечный город” занимаются в основном ребята от девяти до 16 лет. Уроки проходят дважды в неделю. Школьники изучают физику, математику, электронику, программируют, собирают роботов. То, чему научились, воспитанники демонстрируют на многочисленных олимпиадах и конкурсах как регионального, так и российского уровня. Еще одно перспективное направление – IT-технологии. Здесь занимаются в двух группах. Дети из начальных классов – по курсу “Увлекательный скретч” (это один из языков программирования). С шестого класса задачи усложняются. Обучают в “Кванториуме” бесплатно – по сертификатам дополнительного образования. Записаться на занятия, как правило, можно перед началом учебного года.   https://t.me/vestikbr
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