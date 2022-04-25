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Школьники из Карачаево-Черкессии посетили Кабардино-Балкарию

Школьники из Карачаево-Черкессии посетили Кабардино-Балкарию

25.04.2022 | 16:25
Школьники и учителя из Карачаево-Черкесии побывали на обзорной экскурсии в Национальном музее, посетили мемориал «Вечный огонь славы», памятники «Древо жизни», основоположнику кабардинской литературы Али Шогенцукову, классику Михаилу Лермонтову. Надолго запомнится гостям и концерт во Дворце творчества детей и молодежи. На другой день учащиеся посмотрели спектакль в Русском госдрамтеатре им.Максима Горького. Еще одним приятным сюрпризом стал подъем по канатной дороге на гору Малая Кизиловка, где Атажукинский сад виден как на ладони... Такие встречи очень важны для укрепления сотрудничества между братскими республиками, говорят в Международной черкесской ассоциации, которая и организовала визит жителей Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарию. Сами гости отмечают, что поездка была познавательной и увлекательной. И самое главное – невероятно значимой, как для взрослых, так и для детей. Такого рода встреч, как задумано, в перспективе будет немало. От поездки мы все в восторге, сказала руководитель группы учитель Марина Ионова. Дети многое узнали, и Нальчик стал для них родным. Завершилась встреча праздничным обедом и концертом, в котором участвовали известные в регионе артисты. Гостей пригласили вернуться в республику еще не раз.
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