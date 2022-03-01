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Школьники Баксанского района пополнили ряды Юнармии

Школьники Баксанского района пополнили ряды Юнармии

01.03.2022 | 13:04
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, во второй школе села Баксаненок состоялся торжественный прием в ряды Юнармии 56 учащихся общеобразовательных учреждений Баксанского района и кадетской школы-интернат №1. Юнармейцы дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству быть патриотами и достойными гражданами России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. «Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремлённость патриотизм и воля к победе Надеемся, что юнармейское движение в нашем районе будет расти и крепнуть, вовлекая в свои ряды активных и энергичных молодых патриотов!», - рассказала эксперт-методист управления образования района Людмила Альботова Каждый юнармеец получил значок, личную книжку юнармейца и листок с напутственными словами начальника Управления образования. В рамках мероприятия прозвучали песни, танцы и стихи, подготовленные учащимися школы. Гости мероприятия, представитель Совета ветеранов с.п.Баксаненок Абдул Нагоев и начальник штаба местного отделения «Юнармия» Мурат Тлепшев, выступили с пожеланиями и напомнили про важность патриотического воспитания.
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