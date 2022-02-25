Школьники Атажукино встретились с министром культуры КБР «на равных»

В рамках Всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных», основной целью которого является на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах деятельности вне зависимости от региона, в третьей школе села Атажукино прошла встреча молодежного актива с министром культуры КБР Мухадином Кумаховым. Открыл мероприятие и рассказал о целях встреч, проходящих по всей стране, заместитель главы Баксанского муниципального района Андзор Ахобеков. В ходе диалога, который продолжался больше часа, было задано много вопросов, затрагивающих самые различные сферы. Ребята интересовались практически всем: детством, юношеством, творчеством и профессиональным направлением деятельности. Школьники хотели знать, как проводит свое свободное время министр, где любит отдыхать, какие личностные качества помогают добиваться успеха в профессиональной деятельности. Атажукинские школьники затронули вопросы развития культурного народного наследия республики, меры поддержки талантливой молодежи Кабардино-Балкарии. В своих ответах министр культуры КБР Мухадин Кумахов старался донести главный посыл: чтобы достичь успеха в профессии нужно изначально определиться с выбором, который, действительно будет вам «по душе». Не лениться, целенаправленно идти к своей цели, оставаясь добрыми и позитивными людьми, любящими свою Родину и близких. По мнению участников, встреча прошла действительно «на равных». Беседовали легко и непринужденно. В своих отзывах старшеклассники высказались о пользе таких встреч и попросили проводить их почаще. Мухадин Лялушевич, в свою очередь, отметил социальный потенциал молодых людей, их любознательность, целеустремленность, открытость и инициативность.