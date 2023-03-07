home
Главная
>
Новости
>
Школьникам Нарткалы рассказали об IT-технологиях

Школьникам Нарткалы рассказали об IT-технологиях

07.03.2023 | 23:15
Какие данные нужно использовать в бизнесе и с чего начинать разработку интеллектуальных программ… Эти и другие вопросы сегодня обсуждали в первом лицее Нарткалы на открытом “Уроке цифры”. Провели его руководители республиканских министерств: просвещения и науки и цифрового развития. Анзор Езаов и Ислам Ашхотов предложили ребятам попробовать себя в профессии аналитиков. Отметили, для этого достаточно владеть базовыми знаниями по математике, информатике и логике. Сейчас IT-специалисты максимально востребованы. А такие уроки направлены на то, чтобы вызвать у школьников повышенный интерес к информационным технологиям, помочь определиться с дальнейшим выбором. Школьникам также подробно рассказали, чем занимаются люди, работающие в области информационных технологий, какую роль IT играют в развитии всех сфер жизни. В завершение им вручили сертификаты о прохождении тематического урока цифры. https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных