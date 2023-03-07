Школьникам Нарткалы рассказали об IT-технологиях

Какие данные нужно использовать в бизнесе и с чего начинать разработку интеллектуальных программ… Эти и другие вопросы сегодня обсуждали в первом лицее Нарткалы на открытом “Уроке цифры”.
Провели его руководители республиканских министерств: просвещения и науки и цифрового развития. Анзор Езаов и Ислам Ашхотов предложили ребятам попробовать себя в профессии аналитиков.
Отметили, для этого достаточно владеть базовыми знаниями по математике, информатике и логике. Сейчас IT-специалисты максимально востребованы. А такие уроки направлены на то, чтобы вызвать у школьников повышенный интерес к информационным технологиям, помочь определиться с дальнейшим выбором.
Школьникам также подробно рассказали, чем занимаются люди, работающие в области информационных технологий, какую роль IT играют в развитии всех сфер жизни. В завершение им вручили сертификаты о прохождении тематического урока цифры.
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