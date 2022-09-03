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Школьникам Нальчика вручили карты "Тройка"

Школьникам Нальчика вручили карты "Тройка"

03.09.2022 | 19:53
Первый учебный день начался с приятных сюрпризов. Карты «Тройка» вручали сегодня школьникам в автобусах МУП «Нальчикский транспорт», сообщает пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик. Активированные карты, выполненные в концептуальном дизайне, получили из рук представителей мэрии Нальчика и предприятия десятки учащихся, которые пользуются муниципальным транспортом. В общей сложности школьникам будет вручено 684 «Тройки», а также 200 карт будет вручено детям-сиротам, которые состоят на учете в Местной администрации. Юным пассажирам была дана инструкция по использованию, а также пополнению счета карты. Напомним, что с помощью карты «Тройка» можно расплачиваться в муниципальном общественном транспорте, а проезд при этом способе оплаты будет стоить 13 рублей. Пополнять карту можно при помощи банкоматов СберБанка.   https://t.me/vestikbr
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