Школьник из Нальчика получил награду на Международном экологическом конкурсе

Участник третьего сезона премии 10-летний Темрюк Канукоев из Нальчика получил специальный приз в номинации «Экотуризм». Он представил работу «Голубые озера», в которой рассказал о живописных местах родного края.
В состав жюри премии входят известные политики, педагоги и артисты. Они выделили работу юного нальчанина из множества представленных на конкурсе.
Темрюк Канукоев учится в 33-й школе Нальчика в пятом классе. Он и в прошлом сезоне стал обладателем спецприза премии Росприроднадзора.
Темрюка во всем поддерживает семья. Альбина Канукоева рассказала, как началось увлечение сына экологией.
Сейчас Темрюк Канукоев разрабатывает свой следующий экологический проект – более масштабный: хочет привлечь еще больше сверстников к защите природы.
https://t.me/vestikbr