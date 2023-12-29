Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Школьник из Нальчика получил награду на Международном экологическом конкурсе

Школьник из Нальчика получил награду на Международном экологическом конкурсе

29.12.2023 | 16:39
Участник третьего сезона премии 10-летний Темрюк Канукоев из Нальчика получил специальный приз в номинации «Экотуризм». Он представил работу «Голубые озера», в которой рассказал о живописных местах родного края. В состав жюри премии входят известные политики, педагоги и артисты. Они выделили работу юного нальчанина из множества представленных на конкурсе. Темрюк Канукоев учится в 33-й школе Нальчика в пятом классе. Он и в прошлом сезоне стал обладателем спецприза премии Росприроднадзора. Темрюка во всем поддерживает семья. Альбина Канукоева рассказала, как началось увлечение сына экологией. Сейчас Темрюк Канукоев разрабатывает свой следующий экологический проект – более масштабный: хочет привлечь еще больше сверстников к защите природы.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных