Шесть некоммерческих организаций республики получили субсидии на воплощение своих проектов — 2019.06.24





В министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей подвели итоги конкурса по предоставлению господдержки НКО. Среди ее получателей патриотические, волонтерские объединения, центры социального обслуживания населения. К примеру, обществу книголюбов Кабардино-Балкарии выделят на реализацию проекта 300 тысяч рублей. Республиканская организация «Патриот» направит денежные средства на проведение марафона «Помним, чтим, возродим!». Общая сумма господдержки — почти полтора миллиона. С победителями конкурса заключат соглашения. Реализовать свои проекты НКО должны до конца года.