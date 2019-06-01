Шесть некоммерческих организаций республики получили субсидии на воплощение своих проектов — 2019.06.24


В министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей подвели итоги конкурса по предоставлению господдержки НКО. Среди ее получателей патриотические, волонтерские объединения, центры социального обслуживания населения. К примеру, обществу книголюбов Кабардино-Балкарии выделят на реализацию проекта 300 тысяч рублей. Республиканская организация «Патриот» направит денежные средства на проведение марафона «Помним, чтим, возродим!». Общая сумма господдержки — почти полтора миллиона. С победителями конкурса заключат соглашения. Реализовать свои проекты НКО должны до конца года.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.24

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек «щ1ы 1эмыщ1э» урысейпсо 1уэхугъуэм хэтащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.06.24

— Аушигерде суу быргъыланы алышындырадыла.

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