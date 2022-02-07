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Шесть медалей завоевали спортсмены КБР на чемпионате России по греко-римской борьбе

Шесть медалей завоевали спортсмены КБР на чемпионате России по греко-римской борьбе

07.02.2022 | 10:40
  На прошедших выходных в Суздале состоялся чемпионат России по греко-римской борьбе, за награды которого боролись более 300 спортсменов почти из всех регионов нашей страны. Классики оспаривали звание лучших в 10 весовых категориях. По итогам соревнований шестеро представителей Кабардино-Балкарской Республики вошли в тройку сильнейших. В весовой категории до 67 кг. чемпионом России стал Адам Гаужаев. Жамболат Локьяев (63 кг) завоевал серебряную награду. Бронзовыми призерами стали Валерий Желдашев (72 кг), Сосруко Кодзоков (87 кг), Ахмед Кайцуков (77 кг) и Ауес Гонибов (82 кг)

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