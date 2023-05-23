Шесть медалей завоевали фермеры КБР на выставке племенных овец в Дагестане

Нашу республику там представили три хозяйства – привезли овец карачаевской породы. В итоге агропредприятие «Дарган» было удостоено двух золотых медалей. Еще по одной награде высшего достоинства получили «Гарант-А» и «Эльбрус Агро-Инвест».
Помимо этого, копилку наших достижений пополнили две серебряные медали. По традиции на территории экспозиционного комплекса провели смотр национальных подворий. По его итогам представители Кабардино-Балкария получили почетную грамоту за сохранение традиций, культуры и самобытность.
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