Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
СФР перечислил категории граждан с правом на досрочную пенсию

СФР перечислил категории граждан с правом на досрочную пенсию

03.07.2026 | 14:30
Уйти на пенсию раньше общеустановленного срока… В Социальном фонде России напомнили, какие категории граждан имеют право на досрочное оформление выплат. В этот перечень входят жители Крайнего Севера, творческие работники, медики, педагоги, а также многодетные матери. Для последних планка пенсионного возраста снижается поэтапно, в зависимости от количества детей в семье, которых женщина воспитывала как минимум до восьмилетнего возраста. Свои правила действуют и для представителей образования, здравоохранения и культуры. Им досрочные выплаты назначают через пять лет после того, как будет выработан необходимый профессиональный стаж и накоплен установленный порог пенсионных баллов. При этом для учителей минимальная выслуга составляет четверть века, а для врачей этот срок варьируется в зависимости от того, работают они в городе или в сельской местности.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных