СФР перечислил категории граждан с правом на досрочную пенсию

Уйти на пенсию раньше общеустановленного срока… В Социальном фонде России напомнили, какие категории граждан имеют право на досрочное оформление выплат.
В этот перечень входят жители Крайнего Севера, творческие работники, медики, педагоги, а также многодетные матери. Для последних планка пенсионного возраста снижается поэтапно, в зависимости от количества детей в семье, которых женщина воспитывала как минимум до восьмилетнего возраста.
Свои правила действуют и для представителей образования, здравоохранения и культуры. Им досрочные выплаты назначают через пять лет после того, как будет выработан необходимый профессиональный стаж и накоплен установленный порог пенсионных баллов.
При этом для учителей минимальная выслуга составляет четверть века, а для врачей этот срок варьируется в зависимости от того, работают они в городе или в сельской местности.
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