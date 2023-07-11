Сезон охоты стартует в КБР в последний месяц лета

В министерстве природных ресурсов и экологии определились со сроками, когда в республике пройдет сезон охоты. Первыми в списке стоят туры, и на промысел можно будет выходить уже первого августа.
В определенные дни и даже время суток будет разрешено отстреливать пернатую и водоплавающую дичь: вальдшнепа, гуся, перепела, кеклика, дикую утку. Помимо этого, в перечень включили пушного зверя, зайца, кабана и пятнистого оленя. Со сроками и нормами на одного охотника можно ознакомиться на сайте Минприроды…
Традиционно на пернатую дичь охотятся в Прохладненском, Зольском, Майском, Урванском и Черекском районах. Здесь в большом количестве – озера и пруды. Сезон продлится до конца этого года. Добавим, что в Кабардино-Балкарии охотничьи лицензии получили больше 30 тысяч человек.
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