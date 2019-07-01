Сезон охоты на пернатую дичь откроется десятого августа — 2019.07.23





Об этом сообщили в республиканском Минприроды. В ведомстве также напомнили охотникам о необходимости получить разрешение на добычу и обязательном наличии охотничьего билета. Кстати, процедуру выдачи этого документа в скором времени могут серьезно ужесточить.

Проект поправок, по информации федеральных СМИ, уже разработан в Минприроды России. Действующие сейчас правила в ведомстве считают формальными. Билет может получить любой дееспособный гражданин, у которого нет непогашенной судимости, а ведь документ дает право владеть оружием. Кроме того, сейчас для его получения нужна лишь расписка, что человек ознакомился с требованиями охот минимума. В министерстве полагают, что этого недостаточно и намерены ввести своего рода экзамен на знание биологии, правил охоты и техники безопасности. Проект уже на стадии согласования в правительстве, а пока действуют старые нормы.