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Сезон катания на Эльбрусе продлен до 3 июля

Сезон катания на Эльбрусе продлен до 3 июля

02.06.2022 | 16:49
Снега сейчас достаточно, чтобы обеспечить горнолыжникам комфортное пребывание, информирует «Кавказ.РФ». На курорте Кабардино-Балкарии открыта самая высокогорная зона катания в стране – трасса «Гарабаши – Мир». С пяти утра до полудня здесь тренируются участники сборных по горнолыжному спорту… Третье июля – предварительный срок: все будет зависеть от погоды. Если температура вырастет значительно и снег начнет интенсивно таять, сезон могут закрыть и раньше. Одновременно на Эльбрусе наступило время летних восхождений и альпинизма, пеших и конных прогулок. Чтобы увидеть панорамные виды Большого Кавказского хребта, можно подняться на канатке или отправиться в поход по маршрутам Терскольского ущелья и национального парка «Приэльбрусье».
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