Северокавказские энергетики на 100 % выполнили запланированные на 8 месяцев текущего года работы по ремонту и техническому обслуживанию энергооборудования





Основной объем мероприятий в регионах, в том числе и в Кабардино-Балкарии, специалисты компании «Россети Северный Кавказ» провели в рамках подготовки электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

На ремонтную кампанию за восемь месяцев «Россети» уже направили свыше полутора миллиардов рублей. На участках от 35 киловольт и выше энергетики капитально отремонтировали более 740 километров воздушных линий электропередачи. На территории Кабардино-Балкарии с опережением графика энергетики выполнили работы по расчистке трасс воздушных линий.

За короткий период с момента передачи специалисты филиала «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт и реконструкцию 180 энергообъектов Нальчика. Для оперативного и качественного реагирования специалистов горсетей обеспечили 30-ю единицами нового автотранспорта и спецтехники.