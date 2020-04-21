Северокавказская противоградовая служба приступила к защите сельхозугодий КБР

Северокавказская военизированная противоградовая служба Росгидромета взяла под защиту свыше 400 тысяч гектаров сельхозугодий Кабардино-Балкарии.

Головной командно-диспетчерский пункт службы «Псынабо», расположенный в Урванском районе, перешел на круглосуточное дежурство. Сбор информации ведется по трем регионам – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. С помощью радиолокационных станций сотрудники зондируют «подозрительные» тучи. Локатор «видит» небо в радиусе 150 километров, передает сигнал на компьютер, который распознает градоопасные облака и направляет команду специалистам. Те, в свою очередь, определяют объект противоградовой ракетной атаки.

Защита сельхозугодий от града — удовольствие не из дешевых. Одна ракета стоит больше 18 тысяч рублей. А для эффективного воздействия на градовое облако необходимо 10-12 снарядов. Однако ущерб от града, по словам аграриев, обходится гораздо дороже: только в прошлом году в регионах Северного Кавказа он составил 2 млрд. рублей.

Сейчас служба располагает противоградовыми ракетами в количестве порядка 1200 штук, которые намерены использовать над территорией Кабардино-Балкарии. Поскольку это ощутимо меньше необходимого количества, республиканский Минсельхоз объявил аукцион на закупку снарядов.

Защита сельхозугодий КБР ведется силами Куба-Табинского и Урванского военизированных отрядов и 32 огневыми пунктами воздействия. В этом году их число увеличилось: два новых пункта воздействия открыты в с. Баксаненок и с. Бабугент.