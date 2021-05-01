Северо-Кавказское управление Россельхознадзора обследует сельхозземли в трех районах КБР





Северо-Кавказское управление Россельхознадзора обследует сельхозземли в трех районах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Образцы отбирают для определения агрохимических и химико-токсикологических показателей почвы. Пробы направят в референтный центр для исследования. Особое внимание — защите угодий от заражения карантинными вредителями и болезнями растений, а также от зарастания сорняками. В надзорном органе напоминают: за невыполнение требований земельного законодательства по охране почв нарушитель несет административную ответственность.