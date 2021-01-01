Северо-Кавказский исламский университет им.Имама Абу Ханифы получил бессрочную лицензию





После двухмесячного перерыва Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы возобновил работу. Занятия были прекращены чисто по юридическим формальностям. Рособрнадзор приостановил действие лицензии высшего духовного образовательного учреждения из-за того, что в документах был указан старый адрес.

Лицензию на образовательную деятельность Северо-Кавказский исламский университет им. имама Абу Ханифы получал в 2008-м. Тогда вуз располагался в одной части Нальчика. Позже переехал в другую. Адрес в документах поменять не успели, и Рособрнадзор приостановил работу – до решения вопроса.

Перерыв длился два месяца, формальности урегулированы. Исламский университет получил бессрочную лицензию. Для этого капитально отремонтировали аудитории, на входе установили пандусы. Проделали работу по обеспечению противопожарной безопасности. Кроме того, обновили библиотечный фонд. Книги, возраст которых – полтора века, и новейшая теологическая литература на полках располагаются рядом. Издания можно получить и в электронном виде. Расширили также преподавательский состав и приступили к работе.

Пока оформляли документы, со студентами общались дистанционно: Исламский университет теперь располагает и такой возможностью.

Чтобы студенты полностью освоили программу, ректорат решил продлить учебный год на месяц. А осенью в Исламском университете намерены подать заявку на получение еще одной лицензии. Документ предоставляет возможность выдавать выпускникам дипломы о высшем светском теологическом образовании. Такие специалисты смогут преподавать в школах и других образовательных организациях.