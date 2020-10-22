Северо-Кавказский государственный институт искусств перешел на дистанционный формат обучения





Коронавирус здесь выявили у шестерых студентов. Двое уже от недуга полностью избавились и чувствуют себя хорошо, остальные всё еще продолжают лечение и находятся в самоизоляции. Решение о переходе на удаленный режим работы в вузе приняли, чтобы не допустить распространения инфекции среди преподавателей и остальных слушателей. Занятия проходят на нескольких образовательных платформах. На связь со студентами преподаватели, как правило, выходят из дому. Если технические возможности этого не позволяют, педагоги ведут лекции из аудиторий. В дистанционном формате СКГИИ планирует работать до 7 ноября.