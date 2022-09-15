Северо-Кавказский фестиваль молодежи собрал в Кабардино-Балкарии более 4500 человек из 10 субъектов России

В республике стартовал Северо-Кавказский фестиваль молодежи… Посвятили его столетию нашей республики. В программе – знакомство с музеями и культурными центрами региона, экскурсии по достопримечательным местам Кабардино-Балкарии. А первыми площадками стали Кабардино-Балкарские госуниверситеты. Здесь прошли творческие вечера. Творческий вечер открыли музыканты из Калмыкии. Совсем скоро к ним присоединились коллективы из Северной Осетии, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Чечни. Каждая делегация привезла свою концертную программу. Студентка госуниверситета имени Ахмата Кадырова Элина Межидова показала национальный танец с кувшином. Артистов приветствовали громкими аплодисментами. Опускать со сцены не хотели и студенческий народный хореографический ансамбль “Шохлукъ”. Коллектив уже много лет действует при Карачаево-Черкесском госуниверситете. Кабардино-Балкарию, в том числе представляла бывшая студентка КБГАУ Карина Иванова. Она исполнила известную песню “Миллионы голосов”. Северо-Кавказский фестиваль молодежи собрал в Кабардино-Балкарии более 4 с половиной тысяч человек из 10 субъектов России. В программе форума не только творческие вечера, но и экскурсии, знакомство с культурой и традициями республики. Уже сегодня вечером – торжественное открытие фестиваля. Концерт пройдет на площади Абхазии.