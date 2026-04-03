Северо‑Кавказский фестиваль имени Али Тухужева и Куны Дышековой состоялся в Музыкальном театре

Мастерство импровизации, остроумные шутки и оригинальные комические номера - праздник смеха удался на славу! В Музыкальном театре прошел Северо-Кавказский фестиваль имени Али Тухужева и Куны Дышековой.
Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Кабардино-Балкария… География Северо-Кавказского фестиваля имени народных артистов РСФСР Али Тухужева и Куны Дышековой была довольно широкой. Событие связало актеров, певцов и танцоров на одной сцене.
Артисты подготовили для зрителей отрывки из своих известных спектаклей. Для многих участников эта встреча явилась возможностью не только выйти на сцену, но и познакомиться с коллегами, открыть для себя новые традиции. И, конечно же, еще больше узнать о комедийном жанре.
Комедийный жанр, как отмечают сами артисты, требует особой точности. Именно такие площадки помогают увидеть и живой отклик зрителя, узнать, как работает юмор в других театральных школах и культурах.
Проводить театральный фестиваль имени Али Тухужева и Куны Дышековой в начале апреля уже давно стало доброй традицией. Его особенно любят артисты и зрители, которые лично видели игру великих актеров и с нетерпением ждали их выхода на сцену.
Али Тухужев и Куна Дышекова были настоящими мастерами театрального искусства, подчеркивали собравшиеся. Они радовали зрителей, воплощая как комедийные, так и лирические образы. В день фестиваля в Музыкальном театре также представили фотовыставку с архивными снимками Али Тухужева и Куны Дышековой. Завершили вечер церемонией награждения – участникам вручили дипломы и призы.
