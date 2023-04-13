Северо-Кавказская военизированная служба готова к отражению природных угроз

Метеорологическая станция может определить координаты выпадения осадков, их тип и направление движения. Елена Рева руководит группой воздействия. Она решает, когда стрелять по облакам, чтобы те не просыпались на поля градом.
Высокие и сильные ливни, иногда крупный град… Чтобы такие явления не принесли беды, в атмосфере распыляют йодистое серебро и тем самым заставляют осадки выпасть в виде безопасного дождя. По оценкам специалистов, один потраченный таким образом рубль сохранит аграриям шесть рублей дохода. Руслан Хабитежев обстреливает облака уже больше 20 лет. За это время установки, ракеты и внушительных размеров громоотвод стали ему хорошо знакомы.
Сегодня Северо-Кавказская военизированная служба борется с градом в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В нашей республике действуют 36 пунктов огневого воздействия на облака. Под их защитой – около полумиллиона гектаров сельхозугодий.
Изменение климата приводит к тому, что частота и интенсивность опасных погодных явлений в мире ежегодно повышается на 6-7%. К примеру, град обычно наблюдали в горах и предгорье, но в последние годы все чаще – на равнине.
По данным Минсельхоза, в 2023-м на защиту посевов от града в Кабардино-Балкарии направят 30 миллионов рублей. Это на пять миллионов больше, чем годом ранее.
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