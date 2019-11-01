Середина ноября, а на полях Зольского района не стихает шум сельхозтехники — 2019.11.14


Уборочная завершена – идет закладка основ будущего урожая. Посеять в этом году, чтобы получить результат в следующем… План по озимым в целом по муниципалитету – около пяти тысяч гектаров. Погода пока позволяет продолжать работы… Арсен Шебзухов арендует земли в Белокаменском – на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Одновременно вносят и минеральные удобрения. Намеченное планируют завершить в течение недели.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.11.14

— Республикэ бюджетым ехьэ1ла законопреоктым Паралментым щытепсэлъыхьащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.11.14

— Уполномоченный кёп функциялы арада филиалланы ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.11.14

— КБР в числе регионов с наибольшими временными затратами на выплату ипотеки.

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