Середина ноября, а на полях Зольского района не стихает шум сельхозтехники — 2019.11.14





Уборочная завершена – идет закладка основ будущего урожая. Посеять в этом году, чтобы получить результат в следующем… План по озимым в целом по муниципалитету – около пяти тысяч гектаров. Погода пока позволяет продолжать работы… Арсен Шебзухов арендует земли в Белокаменском – на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Одновременно вносят и минеральные удобрения. Намеченное планируют завершить в течение недели.