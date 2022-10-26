Сенатор России от КБР Мухарбий Ульбашев встретился с волонтерами движения “Мы вместе”

Сенатор России от Кабардино-Балкарии Мухарбий Ульбашев сегодня общался с волонтерами. В Нальчике он посетил региональный штаб движения “Мы вместе”.
Напомним, оно активно заработало в разгар пандемии коронавируса. Добровольцы помогали пенсионерам, людям с серьезными заболеваниями, которые находились на самоизоляции, и другим гражданам, которые нуждались в поддержке. Сегодня на уровне страны перед движением “Мы вместе” поставлена задача – содействовать семьям мобилизованных. Сенатор поинтересовался успехами добровольцев и дал им наставления.
Государство обеспечивает целый комплекс мер социальной поддержки семей россиян, призванных на военную службу по мобилизации. И общественные движения страны оказывают в этом существенную помощь.
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