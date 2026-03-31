Семинар о качестве образования по итогам ГИА прошел в республиканской гимназии

31.03.2026 | 13:20
В республиканской многопрофильной гимназии обсуждали главную тему текущего образовательного сезона — результаты государственной итоговой аттестации. Как показатели ГИА влияют на качество общего образования, и какие выводы сделаны по итогам экзаменов 25-го года. На семинар-совещание пригласили руководителей профильных управлений администраций городов и районов, директоров школ, а также муниципальных координаторов проведения экзаменов в 9 и 11 классов. В первую очередь участники встречи обсудили, какие предметы чаще всего выбирают выпускники для сдачи итоговой аттестации. В министерстве уже несколько лет ведут системную работу, чтобы мотивировать школьников сдавать естественно-научные дисциплины, математику и информатику. Однако статистика все еще фиксирует иные предпочтения, подчеркивают специалисты. Участники обсудили актуальные подходы к оценке качества образовательного процесса и пути повышения его эффективности. Предложения обобщат и направят в заинтересованные ведомства для улучшения результатов проведения ГИА в новом учебном году. В завершение встречи лучшие специалисты сферы образования получили благодарности и грамоты от министерства просвещения и науки.   https://t.me/vestikbr
