Семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы до полутора лет смогут оформлять заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Закон в окончательном чтении приняла Госдума. Новая мера поддержки заработает с первого сентября этого года.
Главное новшество – полное освобождение от бюрократических проверок. Отсрочку банки предоставят по самому факту пополнения в семье, доказывать снижение доходов родителям не придется. Воспользоваться паузой можно один раз в любой момент действия кредитного договора. Лимит каникул – до достижения ребенком полутора лет, такой же срок отсчитывается с момента усыновления.
Первые шесть месяцев проценты на остаток долга начисляться не будут, с седьмого по восемнадцатый месяц их уплату перенесут на конец графика. Новые правила распространяются и на кредиты, оформленные до вступления закона в силу.
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