Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы

Семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы

25.06.2026 | 13:00
Ипотечные каникулы до полутора лет смогут оформлять заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Закон в окончательном чтении приняла Госдума. Новая мера поддержки заработает с первого сентября этого года. Главное новшество – полное освобождение от бюрократических проверок. Отсрочку банки предоставят по самому факту пополнения в семье, доказывать снижение доходов родителям не придется. Воспользоваться паузой можно один раз в любой момент действия кредитного договора. Лимит каникул – до достижения ребенком полутора лет, такой же срок отсчитывается с момента усыновления. Первые шесть месяцев проценты на остаток долга начисляться не будут, с седьмого по восемнадцатый месяц их уплату перенесут на конец графика. Новые правила распространяются и на кредиты, оформленные до вступления закона в силу.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных