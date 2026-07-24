Семьи погибших военнослужащих не лишатся права на социальное жилье

За семьями погибших на СВО бойцов сохранят право на социальное жилье. Госдума приняла закон, который расширяет государственные гарантии для этой категории граждан. По действующим нормам семья считается нуждающейся, если на каждого ее члена приходится площадь ниже учетной нормы. После гибели кормильца количество жильцов уменьшается, и формально эта норма может быть соблюдена, что служит причиной для исключения из очереди. Новый закон устраняет бюрократические барьеры, лишавшие семьи поддержки.
Документ запрещает снимать семью с учета, если единственным основанием для этого является гибель военнослужащего. При этом объем жилья, на который люди претендовали, не изменится. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 22-го, что позволит восстановить права тех, кого уже исключили из очереди. Также при определении площади жилья будут учитывать детей погибшего, в отношении которых установлено отцовство.
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