«Семейный альбом» ко Дню Победы: сценарий изменился, но проект реализован

Прошлой осенью общественная организация «Семейный клуб «Умка» из Кабардино-Балкарии была удостоена гранта Президента РФ на реализацию проекта ко Дню Победы. В связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, сценарий программы пришлось переиграть.

Автор проекта «Семейный альбом» – руководитель семейного клуба «Умка» Ольга Красильникова. Президентский грант на его реализацию она получила в ноябре прошлого года, и планы были грандиозные: провести фотосессию с ветеранами и их семьями. По итогам оформить фотоальбомы для фронтовиков и организовать тематическую выставку, а также большой праздничный концерт. Но ситуация изменилась, и нужно было искать новые способы воплотить намеченное в жизнь. Чтобы не подвергать опасности ветеранов, в Фонде президентских грантов рекомендовали провести мероприятия в онлайн-режиме, говорит Ольга Красильникова.

Скорректировать сценарий помогли преподаватели и воспитанники Детской школы искусств №1 г. Нальчика, которые тоже долго и усердно готовились к празднованию Дня Победы. Старания юных музыкантов и вокалистов не пропали даром: авторы проекта «Семейный альбом» записали концерт для защитников Родины «Поклонимся великим тем годам». Съемки часового фильма-концерта велись дистанционно.

Как отмечает Ольга Красильникова, запланированное не отменяется: фотосессию, создание альбомов и выставку перенесут на более поздний срок, а диски с фильмом-концертом «Поклонимся великим тем годам» – при содействии министерства культуры, мэрии Нальчика и Совета ветеранов республики – передали всем участникам Великой Отечественной, живущим в Кабардино-Балкарии.