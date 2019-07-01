Семь миллионов рублей – на дальнейшее развитие животноводства. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Кабардино-Балкарии межбюджетного трансферта из резервного фонда правительства страны — 2019.07.23





Средства предназначены на софинансирование расходных обязательств по возмещению части затрат на модернизацию объектов АПК, а также создание молочной фермы в Терском районе. Напомню, что правительство КБР подписало с Минсельхозом России 11 соглашений о предоставлении региону субсидий из федерального бюджета на 19-ый год. Общая сумма обозначенных трансфертов – около двух миллиардов рублей. Туда входят и средства на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.