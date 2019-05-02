Семь миллионов рублей будет выделено из республиканского бюджета на проведение в этом году русло регулировочных работ — 2019.05.13





Специалисты Минприроды определили участки, требующие срочной реконструкции. От весенних паводков ежегодно страдают живущие вдоль береговых линий, в том числе в черте городского округа Нальчик. Работы по укреплению проводились здесь несколько десятков лет назад. Установленные тогда бетонные плиты не выдержали подтопления и сильных осадков и разрушились почти сразу. В районах, которые могут попасть под воздействие паводков проживает более ста пятидесяти тысяч человек.

По определению главы Минприроды, нарекания вызывает техническое состояние гидротехнических сооружений, расположенных на реке Нальчик. Состояние сооружений с каждым годом ухудшается.

Своевременная расчистка русел и укрепление берегов Черека, Баксана, Чегема, Малки, и Терека позволяет сократить площади затопления, увеличивает пропускную способность рек. Напомню, что общая протяженность зон паводкового действия в Кабардино-Балкарии составляет свыше семисот километров.