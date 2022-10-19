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Семь человек погибли в водоемах КБР в период купального сезона

Семь человек погибли в водоемах КБР в период купального сезона

19.10.2022 | 16:12
Семь человек погибли в водоемах КБР в период купального сезона. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отмечают: практически все случаи гибели людей произошли в местах, запрещенных для купания. В пределах Кабардино-Балкарии разрешено плавать на шести озёрах. Инспекторы минувшим летом неоднократно проверяли места отдыха. Смотрели, работают ли спасатели и медпункты, исправны ли лодки и катамараны. К тому же сотрудники МЧС за лето организовали больше полусотни бесед в лагерях и школах. Инструктаж прошли около двух тысяч человек. Профилактическую работу инспекторы продолжают и после завершения купального сезона.   https://t.me/vestikbr
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