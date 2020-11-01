Сельский центр для сдачи норм ГТО





Его создают в Верхнем Куркужине во второй школе. Средства направлены в рамках реализации федеральной программы по развитию физкультуры и спорта. Площадка займет площадь в тысячу квадратных метров. На ней установят тренажеры для занятий на открытом воздухе – скамью для разработки мышц пресса, гимнастические брусья, турники, шведскую стенку. Оборудование обойдется в сумму два миллиона 800 тысяч рублей. Его используют, чтобы к движению ГТО могли приобщиться люди разных возрастов. Это будет первый центр для сдачи норм ГТО в Баксанском районе. Все работы планируют завершить до конца нынешнего года.