Сельхозживотные КБР переведены на летне‑пастбищное содержание

С приходом лета в Кабардино-Балкарии начинается пастбищный сезон содержания скота. По данным Управления ветеринарии республики, на летних отгонных пастбищах КБР находится более 30,2 тыс. голов крупного рогатого скота, порядка 62 тыс. голов мелкого рогатого скота и свыше 4,6 тыс. голов лошадей.
До отправки сельскохозяйственных животных на отгонные пастбища ветеринарной службой республики своевременно проведены ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия. Ветеринарное обслуживание животных на пастбищах проводится в круглосуточном режиме, утвержден соответствующий график.
Своевременно подготовлена к сезону вся инфраструктура: линии электропередач, автомобильные дороги, ведущие к пастбищам, чтобы обеспечить ветработников комфортными условиями труда и быта. Летне-пастбищный сезон в Кабардино-Балкарии, как правило, продолжается до конца октября.
https://t.me/vestikbr