Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сельхозживотные КБР переведены на летне‑пастбищное содержание

Сельхозживотные КБР переведены на летне‑пастбищное содержание

08.06.2026 | 17:00
С приходом лета в Кабардино-Балкарии начинается пастбищный сезон содержания скота. По данным Управления ветеринарии республики, на летних отгонных пастбищах КБР находится более 30,2 тыс. голов крупного рогатого скота, порядка 62 тыс. голов мелкого рогатого скота и свыше 4,6 тыс. голов лошадей. До отправки сельскохозяйственных животных на отгонные пастбища ветеринарной службой республики своевременно проведены ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия. Ветеринарное обслуживание животных на пастбищах проводится в круглосуточном режиме, утвержден соответствующий график. Своевременно подготовлена к сезону вся инфраструктура: линии электропередач, автомобильные дороги, ведущие к пастбищам, чтобы обеспечить ветработников комфортными условиями труда и быта. Летне-пастбищный сезон в Кабардино-Балкарии, как правило, продолжается до конца октября.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных