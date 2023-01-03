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Сельхозпроизводители КБР вносят сведения об урожае в новую федеральную систему “Зерно”

Сельхозпроизводители КБР вносят сведения об урожае в новую федеральную систему “Зерно”

03.01.2023 | 23:02
В Кабардино-Балкарском филиале Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории принимают на исследование зерно различных сельхозкультур. Материал доставляют из хозяйств Кабардино-Балкарии и соседних республик. Не только в федеральной государственной информационной системе “Зерно” отразятся сведения о продукции. После проверки производитель получит сертификат и после сможет реализовывать свою продукцию либо в России, или в странах, входящих в Таможенный союз. Система позволяет автоматизировать сбор и анализ данных на всех этапах передвижения зерна - от производства до вывоза к покупателям. Помимо этого, она дает возможность следить за качеством и безопасностью товара. / В республиканском филиале Северо-Кавказской ветлаборатории уверены: широкое использование возможностей системы позволит бизнесменам эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, а также обеспечит контроль сырья и продукции, произведенной из него.   https://t.me/vestikbr
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