Сельхозпредприятия Зольского района в минувшем году создали продукции на 6,5 миллиардов рублей

Сельхозпредприятия Зольского района в 21-м году создали продукции на сумму, превышающую шесть с половиной миллиардов рублей. Это на семь процентов больше показателей предыдущего года, сообщил замглавы администрации муниципалитета Ауес Беев. Он также подробно остановился на развитии аграрного сектора. Руководитель Совета муниципальных образований Максим Панагов подчеркнул, что сельское хозяйство – драйвер экономики страны и республики. Замминистра сельского хозяйства Тимур Водахов говорил о привлечении дополнительных средств в инфраструктуру населенных пунктов и сферу производства. Представитель администрации Главы республики Аслан Хасанов сообщил, что актуальные вопросы социально-экономического развития муниципалитетов будут решены совместными усилиями различных ветвей власти. На заседании определили дату отчетного годового собрания Совета муниципальных образований. Оно состоится восьмого апреля.