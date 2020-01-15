Сельхозпредприятия приступили к ремонтным работам

Сельхозпредприятия Прохладненского района готовятся к предстоящей весенне-полевой компании. Труженики полей приступили к ремонтным работам почвообрабатывающей и посевной техники. Им предстоит провести работы почти на 60 с лишним тысячах гектарах. Сейчас обновляются все старые и отработанные детали. Часть посевной и почвообрабатывающей техники к работе уже готова. Большую часть из них аграрии производят сами- варят, вытачивают. Как отмечают на сельхозпредприятии, это почти пятьдесят процентов успешно проведенных полевых работ.

Напомним, при содействии Минсельхоза КБР в прошлом году через «Росагролизинг» для аграрных предприятий различных форм собственности приобретено спецмашин на сумму 88 млн. рублей. По госпрограмме – «Обновление сельхозтехники» – закуплено 29 единиц почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники на 75 млн. рублей. Всего в прошлом году земледельцы республики обновили свой парк почти на 200 единиц оборудования. Предстоящую весенне-посевную кампанию во всех категориях хозяйств будет обслуживать свыше шести тысяч машин. Задача сельхозпроизводителей в эти дни своевременно осуществить завоз горюче-смазочных материалов и удобрений. Если позволят погодные условия, весенне-полевые работы в регионе начнутся в оптимальные агротехнические сроки.