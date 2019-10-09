Сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии представляют свою продукцию на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. — 2019.10.09

Она открылась сегодня на территории ВДНХ и продлится по двенадцатое октября.

Заявки на участие подали около тридцати компаний, в том числе производящие плодо_овощные консервы, молочные продукты и сыры, кондитерские и хлебо_булочные изделия. Особое место на выставке займут предприятия, которые занимаются выращиванием плодов по интенсивной технологии. Несколько поставщиков привезли на выставку семена кукурузы, озимой пшеницы, гороха, сои, фасоли и картофеля. Исследования в области сельского хозяйства представят Кабардино-Балкарский научный центр РАН, НИИ горного и предгорного садоводства, Аграрный университет. Содействие участникам «Золотой осени» оказывают Фонд предпринимательства и Центр поддержки экспорта Кабардино-Балкарии. Напомню, что в прошлом году наша республика завоевала на выставке в Москве около 20 медалей.