Селекционеры Кабардино-Балкарии подводят итоги года





Сегодня потенциал республики в сфере производства семян огромен, говорят агроспециалисты. Если ежегодные потребности всей страны в семенной кукурузе составляют сто тысяч тонн, то Кабардино-Балкария готова обеспечить четвертую часть. В Институте сельского хозяйства постоянно совершенствуют работу в этом направлении. Новые гибриды уже на демонстрационных площадках. Есть достижения у селекционеров Кабардино-Балкарии в производстве семян как колосовых с кукурузой, так и технических культур. Надо лишь довести инновационную линейку материала до кондиции, отмечают агроученые. Здесь они сотрудничают с ведущими НИИ страны и сегодня говорят о результатах.

В настоящее время на российском рынке доля импортного семенного картофеля — более 50 процентов. Необходимо выяснить, каким материалом пользуются сельхозпроизводители, отмечают в институте, на какой стадии селекционная работа и в каком направлении двигаться дальше. То же самое можно сказать о кукурузе, колосовых, подсолнечнике. Есть еще над чем работать, чтобы сделать продукцию регионального семеноводства настоящим брендом на глобальном рынке.