Сегодня второй день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах.

29.04.2026 | 15:19

Сегодня второй день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах. В работе деловой площадки участвует и делегация Кабардино-Балкарии во главе с руководителем республики Казбеком Коковым. Напомню, что форум организует Фонд Росконгресс при поддержке федеральных и краевых властей. Сегодня на площадке впервые проведут сессии «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где руководители семи субъектов СКФО представят приоритетные социально-экономические проекты своего региона. Свой инвестиционный потенциал в области туризма и индустрии гостеприимства, сельского хозяйства, промышленности, строительства, цифровых технологий презентует и Кабардино-Балкария. Отмечу, что в инвестиционном портфеле республики 14 крупных проектов на общую сумму около 500 миллиардов рублей. Результатом их реализации станут новые туристические, производственные возможности и рабочие места, а также рост деловой активности. Форум в выставочном центре «Минводы ЭКСПО» завершится завтра.

