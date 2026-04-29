Сегодня второй день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах. В работе деловой площадки участвует и делегация Кабардино-Балкарии во главе с руководителем республики Казбеком Коковым. Напомню, что форум организует Фонд Росконгресс при поддержке федеральных и краевых властей. Сегодня на площадке впервые проведут сессии «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где руководители семи субъектов СКФО представят приоритетные социально-экономические проекты своего региона. Свой инвестиционный потенциал в области туризма и индустрии гостеприимства, сельского хозяйства, промышленности, строительства, цифровых технологий презентует и Кабардино-Балкария. Отмечу, что в инвестиционном портфеле республики 14 крупных проектов на общую сумму около 500 миллиардов рублей. Результатом их реализации станут новые туристические, производственные возможности и рабочие места, а также рост деловой активности. Форум в выставочном центре «Минводы ЭКСПО» завершится завтра.