Сегодня Всемирный день писателя

Поздравления принимают все, кто не представляет свою жизнь без литературы. В их числе и Светлана Моттаева. В преддверии этого праздника в Национальной библиотеке в Нальчике состоялась творческая встреча «Вершины чувств», посвященная юбилею поэтессы.
В краеведческом отделе развернули выставку под тем же названием. Светлана Моттаева внесла значительный вклад в культуру Кабардино-Балкарии. Работала на телевидении. Продолжает трудиться в газете. Пишет стихи и издает книги. Ее произведения, созданные на балкарском, переведены на кабардинский, русский, калмыцкий, турецкий и ряд языков Дагестана.
Юбиляра поприветствовали те, кто особенно ценит книгу и точное слово. В зале библиотеки прозвучали стихи из сборника Светланы Моттаевой «Вершины чувств».
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