18-го января во всем мире празднуют День детских изобретений

Маленькие авторы больших открытий... Сегодня во всем мире отмечают День детских изобретений. По статистике, каждый год юные гении создают около полумиллиона инноваций. Причем это далеко не игрушки. Творения касаются различных Отраслей науки, в том числе электроники и медицины.
Диана Шогенова учится в лицее для одаренных детей в 11-м химико-биологическом классе. И уже третий год посвящает себя научным исзысканиям. Один из авторских проектов – разработка медицинских масок и респираторов с антисептическим наполнителем.
Мухамед Альжанов проектной деятельностью занят тоже третий год. Его первая разработка – о том, как создавать вольфрамовые бронзы. Это сложные соединения, которые обладают высокой электропроводимостью. Применяют их при создании современного оборудования. Также в арсенале молодого ученого – лечебный экстракт для полоскания горла. Получают его из листьев лещины. По словам Мухамеда, эффективность доказана опытным путем.
А вот Руслан Шоранов изучает возможности искусственного интеллекта. Неоднократно становился финалистом различных всероссийских конкурсов и занимал призовые места. Его проект «Магистр эмоций» был представлен в Москве на ВДНХ, как и работы других начинающих исследователей из «Солнечного города».
Свои проекты ребята создают в лаборатории «Наноквантум» Детской академии творчества. Они исследуют различные материалы на молекулярном уровне, изучают их структуру и свойства. Открытия представляют на российских и международных конкурсах. Темы у них самые разные, но объединяет всех пытливость ума, трудолюбие, а главное – любовь к науке.
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